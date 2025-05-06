Двум населенным пунктам Рязанской области присвоены почетные звания

Распоряжением Губернатора Рязанской области Павла Малкова от 5 мая 2025 года двум населенным пунктам региона присвоены почетные звания: «Город трудовой славы» и «Населенный пункт трудовой славы».

Так, за значительный вклад жителей Рязанской области в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность почетное звание Рязанской области «Город трудовой славы» присвоено городу Ряжску. Рабочему поселку Шилово присуждено почетное звание Рязанской области «Населенный пункт трудовой славы».

Распоряжение Губернатора Рязанской области от 5 мая 2025 г. № 141-рг