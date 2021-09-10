Двухлетнего мальчика избили в частном детсаду Краснодара

В Краснодаре в частном детском один из детей избил 2-летнего малыша, сообщает портал «Кубань 24».

Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как другой ребёнок повалил мальчика на землю и начал прыгать у него на спине. После чего нанёс ему ещё несколько ударов кулаком.

«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка», — передаёт СУ СК России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, воспитатели детского сада не обратили внимание на избиение, поскольку отвлеклись на разговор между собой. Также сообщается, что администрация учреждения изначально пыталась скрыть факт нападения, ссылаясь на то, что мальчик ударился о столб.