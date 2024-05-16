Четверг, 16 мая, 2024

Двух жителей Москвы задержали по подозрению в серии краж в Рязанской области

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

Двух москвичей подозревают в серии краж в Рязанском и Рыбновском районах. Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительной версии, мужчины 38 и 40 лет крали деньги и золотые украшения. Вв августе 2023 года из квартир города Рыбное похитили 140 тысяч, в ноябре из квартир в Рязани и Рязанском районе – 37 тысяч рублей.

Ранее оба москвича были судимы за кражи. Поэтому их криминальный опыт им умело заметать следы.

Злоумышленников задержали в тот момент, когда они возвращались после кражи в доме 62-летней пенсионерки в селе Глебково Рыбновского района.

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