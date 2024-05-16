Двух жителей Москвы задержали по подозрению в серии краж в Рязанской области

Двух москвичей подозревают в серии краж в Рязанском и Рыбновском районах. Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительной версии, мужчины 38 и 40 лет крали деньги и золотые украшения. Вв августе 2023 года из квартир города Рыбное похитили 140 тысяч, в ноябре из квартир в Рязани и Рязанском районе – 37 тысяч рублей.

Ранее оба москвича были судимы за кражи. Поэтому их криминальный опыт им умело заметать следы.

Злоумышленников задержали в тот момент, когда они возвращались после кражи в доме 62-летней пенсионерки в селе Глебково Рыбновского района.