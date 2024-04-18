Четверг, 18 апреля, 2024

Двух наркораспространителей задержали в Рязани

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: 62.мвд.рф/

В Рязани на улице Попова задержали 36-летнего и 44-летнего местных жителей, которых подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

У рязанцев обнаружили 60 самодельных «свертков» с порошкообразным веществом. В них находилось 52 грамма синтетических наркотиков.

По предварительной информации, мужчины сами начали употреблять, в после начали распространять наркотики через закладки.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.  Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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