Двух наркораспространителей задержали в Рязани

В Рязани на улице Попова задержали 36-летнего и 44-летнего местных жителей, которых подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

У рязанцев обнаружили 60 самодельных «свертков» с порошкообразным веществом. В них находилось 52 грамма синтетических наркотиков.

По предварительной информации, мужчины сами начали употреблять, в после начали распространять наркотики через закладки.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.