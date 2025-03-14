Дворы рязанских новостроек готовятся к весне

Озеленение общественных зон является одним из главных принципов формирования комфортной городской среды. Территории жилых комплексов девелоперской компании «Мармакс» наполнены разнообразными растениями, высаженными в рамках концепции «двор-парк». Ландшафтный дизайн дворов, зеленые прогулочные аллеи и многообразие растений по всей площади требуют тщательного ухода во все сезоны.

С наступлением теплой погоды на всех объектах начинаются работы по подготовке растений к сезону: обработка деревьев и кустарников от насекомых, которые могут навредить, подкормка удобрениями, санитарная и формирующая обрезка ветвей. Проводится уборка территории, обрабатывается газон с помощью скарификации и аэрации, при необходимости высаживаются новые растения на замену не пережившим зиму. К концу весны начинается запуск систем автоматического полива. Проводимые работы позволяют обеспечить максимально комфортную смену сезонов для растений, сохраняя красивый вид дворов для жителей круглый год.

Собственный штат сотрудников управляющей компании включает профессиональных садовников, на некоторые сезонные работы привлекаются профессиональные подрядчики. Это позволяет качественно содержать большие территории дворов-парков в том виде, который изначально разработан инженерами и дизайнерами по ландшафту.