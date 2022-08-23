Двоих подростков ждет суд за нападение на педагога и ее дочь в Екатеринбурге

Двоих подростков ждет суд за нападение на женщину и ее дочь в Екатеринбурге, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По данным следствия, вечером 11 февраля в районе Сортировки 18-летний и 17-летний обвиняемые приставали к жительнице Екатеринбурга в автобусе, а затем, выйдя на той же остановке, что и потерпевшая, напали на девушку и ее 49-летнюю мать, которая подоспела на помощь дочери. При этом в ответ на призывы пожилой екатеринбурженки прекратить глумление и насилие, один из нападавших сломал женщине ногу.

Как ранее писал в соцсетях глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери — сотрясение мозга. По словам Куйвашева, подростки «давно кошмарят весь район», а таких случаев «насчиталось уже более двух десятков».

«Следственными органами СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих молодых людей 2005 и 2004 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в хулиганстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, разбое и грабеже… Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе следствия была установлена причастность фигурантов к совершению преступлений против собственности, совершенных в 2021 году.

По данным регионального СУСК РФ, фигуранты уголовного дела ранее были замешаны в криминале. Так, один из них в прошлом году избил знакомого и похитил у него деньги, другой — избил таксиста и украл у него смартфон с аксессуарами общей стоимостью более 17 тысяч рублей.

Вину оба фигуранта признали частично, расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК РФ.