В Рязани мужчина с сообщницей кувалдой убил свою подругу и обокрал ее

Двое жителей Рязанской области признаны виновными в убийстве, краже и пособничестве в убийстве. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в зависимости от роли каждого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

6 июля 2023 года в селе Лакаше Спасского района между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина попытался задушить женщину, а затем попросил знакомую, в чьем доме они находились, принести какой-нибудь тяжелый предмет. Хозяйка дома дала мужчине кувалду, которой он нанес сожительнице несколько ударов по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Тело потерпевшей сообщники вывезли на тачке за пределы домовладения и закопали, замаскировав захоронение сеном. Вещи убитой сожгли.

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Кроме того, мужчина похитил более 60 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшей: денежные средства он обнаружил в своей квартире, когда разбирал вещи убитой сожительницы.

Несколько месяцев потерпевшая числилась пропавшей без вести, ее сожитель пояснял, что якобы летом они расстались и местонахождение женщины ему неизвестно.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий преступление было раскрыто, сожитель потерпевшей и его знакомая были задержаны и на основания ходатайства следователя заключены под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.