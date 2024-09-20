Пятница, 20 сентября, 2024

Двое рязанцев получили по 16 лет колонии за производство мефедрона

Автор: Алексей Самохин

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20 сентября Рязанский областной суд вынес приговор в отношении Валентина Добрякова (1977 года рождения) и Владислава Соколова (1991 года рождения), которые признаны виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как установил суд, в начале апреля 2022 года к Добрякову через интернет обратился неизвестный, предложивший заняться производством и сбытом наркотических средств. Спустя некоторое время Добряков предложил своему знакомому Соколову участвовать в незаконной деятельности.

Преступная схема включала серийное производство наркотика мефедрона с целью сбыта в особо крупном размере, с использованием бесконтактных методов через «закладки». Обмен информацией о местах нахождения оборудования, прекурсоров и тайников осуществлялся через интернет. Для получения и распределения денежных средств между всеми участниками группы использовались электронные платежные системы.

Рязанский областной суд признал подсудимых виновными и назначил следующие наказания по совокупности преступлений с частичным сложением сроков:

— Валентину Добрякову — 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

— Владиславу Соколову — 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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