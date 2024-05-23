Четверг, 23 мая, 2024

Двое подростков пытали школьницу в Подмосковье

Автор: powder

Опубликовано

В подмосковном Красногорске двое подростков раздели семиклассницу и пытали ее электрошокером, пишет SHOT.

Это произошло во вторник вечером. Девочка гуляла в компании парней постарше. Вскоре она осталась одна в машине ВАЗ-2107 с молодыми людьми 15 и 16 лет.

Подростки начали грубо к ней приставать, потерпевшая сопротивлялась. Тогда один из парней достал шокер и ударил им девочку в бедро.

После этого школьники вдвоем ее раздели и продолжили заниматься прежним делом, регулярно применяя шокер. Ребенка с боем пришлось спасать ее матери и сестре.

Полиция проводит проверку и решает судьбу подростков.

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