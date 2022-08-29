Двое подростков отправятся в колонию за избиение продавщицы в уральском селе

Двое подростков признаны виновными в избиении молотком продавщицы в селе Байкалово Свердловской области и получили два с половиной года и два года и один месяц воспитательной колонии, сообщает региональная прокуратура.

«Подростки признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору)… Суд назначил наказание подростку, 2007 года рождения, в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, а его соучастнику, 2006 года рождения — в виде двух лет и месяца лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.

По информации следствия, 20 марта фигуранты распределили роли: один предоставил орудие преступления и убеждался в отсутствии покупателей в магазине, второй должен был избить продавщицу, похитить деньги и другое имущество. Украденное злоумышленники договорились разделить между собой, отмечает прокуратура. На следующий вечер подростки реализовали задуманное. Один из них нанес женщине не менее десяти ударов по голове и телу, причинив вред здоровью средней тяжести, после чего похитили кассовый аппарат с деньгами, сигареты и имущество потерпевшей на общую сумму более 22 тысяч рублей.

Помимо реальных сроков, суд взыскал в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей морального вреда, осужденные взяты под стражу, добавили в пресс-службе.