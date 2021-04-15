Двое мужчин изнасиловали женщину в подъезде жилого дома в Петрозаводске

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В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в изнасиловании горожанки, пишет портал «КарелИнформ».

Инцидент произошел 19 апреля прошлого года. Злоумышленники напали на женщину на одной из улиц карельской столицы.

Следователи уточнили, что приятели силой затащили жертву в подъезд жилого дома и изнасиловали. После этого они убежали. Однако насильникам не удалось скрыться, и их задержали в тот же день.

Отметим, что мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.