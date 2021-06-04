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Пятница, 4 июня, 2021
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Двое мужчин избили и зарезали 52-летнего знакомого в рязанской Листвянке

Елена Лобанова
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В Листвянке Рязанского района двое мужчин убили 52-летнего знакомого. Сначала его жестоко избили, а после зарезали. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Тело погибшего обнаружили в одном из дачных домов 16 июня 2019 года. На трупе нашли признаки насильственной смерти. В ходе осмотра места преступления обнаружили и изъяли следы и орудие преступления. По «горячим следам» удалось задержать причастных к убийству мужчин. 

Выяснилось, что 15 июня мужчины 1976 и 1972 годов рождения были в гостях у знакомого. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве ревности. В результате хозяина дома жестоко избили и нанесли несколько ножевых ранения. После совершения преступления рязанцы скрылись. Мужчина скончался от полученных повреждений. 

Суд приговорил одного обвиняемого к 6 годам, а другого — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

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