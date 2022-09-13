Двое детей утонули в реке Чурка в Астраханской области

В Астраханской области проводится проверка по факту гибели на воде двух детей 6 и 8 лет. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

ЧП случилось в посёлке Ямное Володарского района. 12 сентября братья 6 и 8 лет пошли гулять на детскую площадку. Дети отпросились у бабушки, их мать в это время находилась на работе.

Когда братья не пришли домой, бабушка начала их искать, обратилась в полицию. Вещи детей нашли на берегу реки Чурка. Через некоторое время обнаружили труп 8-летнего мальчика.

Второго пропавшего ребёнка ищут. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.