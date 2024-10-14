Двое детей утонули в болоте в Свердловской области

Трагедия произошла 14 октября в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа Свердловской области. Подробности ЧП сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Двое девятилетних детей провалились под лед на замерзшем болоте. По предварительной информации, трое детей вышли на прогулку к Пушкинскому болоту, которое находится в 100 метрах от улицы Цыганково. На поверхности болота образовалась наледь, мальчик и девочка 2015 года рождения решили пройтись по хрупкому льду. Ледяная корка не выдержала их веса и треснула, дети оказались в воде.

Третий ребенок, 13-летний мальчик, остался на берегу и, увидев происшествие, бросился на помощь, но самостоятельно спасти детей не смог. Он побежал к ближайшему дому за подмогой.

На данный момент тела обоих детей обнаружены, прокуратура Пригородного района проводит проверку по факту трагедии.

Обстоятельства гибели детей выясняются, следственные органы уже приступили к работе на месте происшествия.

По данным портала E1.ru, 13-летний мальчик — приёмный брат погибшей девочки.

— Он побежал на лед, нашел палку и пытался вытянуть, чуть не ушел под лед сам. Как только выбрался из воды, побежал искать помощь, — рассказала журналистам Ирина, родственница семьи.

Утонувшая девочка из большой верующей семьи. Там воспитывалось шестеро детей: взрослая сестра, четверо мальчиков, девочка была младшей. Родственники считают, что на болото её позвал играть друг.

— Он — мальчик неплохой, но тот еще затейник. Девочку любил, обещал даже жениться, — рассказывает родственница.