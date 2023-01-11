Двое безработных рязанцев до смерти избили знакомого за отказ дать им денег

Следователи установили причастных к причинению смертельных травм рязанцу в декабре прошлого года. В преступлении подозревают двух безработных жителей Рязани 1987 и 1991 годов рождения. Подробности сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

В декабре 2022 года в одной из квартир в Рязани нашли тело местного жителя 1971 года рождения. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма головы, туловища и конечностей.

Железнодорожный МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следственно-оперативным путем установлено, что смертельную травму потерпевшему нанесли его знакомые из-за отказа дать им денег.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.