Двое 18-летних рязанцев пострадали в ДТП с мопедом

В результате ДТП с мопедом в Рязани травмы получили двое 18-летних парней, сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Столкновение мопеда с легковым автомобилем произошло 15 апреля в 20.07 на перекрёстке улиц Полетаева и Гоголя. Водитель мототранспорта получил ушиб правого коленного, тазобедренного суставов, закрытую травму живота. Рязанца доставили в БСМП.

Пассажир мопеда с ушибом правого колена от госпитализации отказался.

Подробности случившегося устанавливаются.