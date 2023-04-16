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Воскресенье, 16 апреля, 2023
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Двое 18-летних рязанцев пострадали в ДТП с мопедом

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В результате ДТП с мопедом в Рязани травмы получили двое 18-летних парней, сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Столкновение мопеда с легковым автомобилем произошло 15 апреля в 20.07 на перекрёстке улиц Полетаева и Гоголя. Водитель мототранспорта получил ушиб правого коленного, тазобедренного суставов, закрытую травму живота. Рязанца доставили в БСМП.

Пассажир мопеда с ушибом правого колена от госпитализации отказался.

Подробности случившегося устанавливаются.

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