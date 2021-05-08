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Суббота, 8 мая, 2021
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Движение транспорта ограничат в центре Белгорода 9 мая

Елена Лобанова
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В воскресенье, 9 мая, в Белгороде ограничат движение транспорта. Все из-за мероприятия в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

С 23:00 8 мая в городе ограничат остановку и стоянку на следующих участках: 

  • Подъезд к зданию регионального правительства от улицы Попова до Театрального проезда; 
  • Театральный проезд от проспекта Славы до улицы Победы;
  • Свято-Троицкий бульвар (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;
  • Свято-Троицкий бульвар (чётная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;
  • Гражданский проспект от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;
  • Улица Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской;
  • Улица Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновской;
  • Проспект Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова;
  • Улица Зареченская от улицы Железнодорожная до въезда на дворовую территорию ЖК «Париж»;
  • Улица Купянская от улицы Ватутина до Михайловского шоссе;
  • Проезд от улицы Королева до улицы Мокроусова между доммо № 5 по улице Королева и парком «Южный».

С 07:00 9 мая запретят движение по следующим улицам: 

  • Проезд к зданию правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;
  • Театральный проезд от проспекта Славы до улицы Победы;
  • Свято-Троицкий бульвар (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда; 
  • Свято-Троицкий бульвар (чётная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области; 
  • Гражданский проспект от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;
  • Улица Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской; 
  • Улица Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновской.

В воскресенье, 9 мая, с 21:45 до окончания фейерверка запретят движение автомобилей по следующим участкам: 

  • Проспект Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова; 
  • Улица Зареченская от улицы Железнодорожная до въезда на дворовую территорию ЖК «Париж»;
  • Улица Купянская от улицы Ватутина до Михайловского шоссе;
  • Проезд от улицы Королева до улицы Мокроусова между домом № 5 по улице Королева и парком «Южный».

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