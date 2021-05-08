Движение транспорта ограничат в центре Белгорода 9 мая

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В воскресенье, 9 мая, в Белгороде ограничат движение транспорта. Все из-за мероприятия в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 23:00 8 мая в городе ограничат остановку и стоянку на следующих участках:
- Подъезд к зданию регионального правительства от улицы Попова до Театрального проезда;
- Театральный проезд от проспекта Славы до улицы Победы;
- Свято-Троицкий бульвар (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;
- Свято-Троицкий бульвар (чётная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;
- Гражданский проспект от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;
- Улица Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской;
- Улица Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновской;
- Проспект Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова;
- Улица Зареченская от улицы Железнодорожная до въезда на дворовую территорию ЖК «Париж»;
- Улица Купянская от улицы Ватутина до Михайловского шоссе;
- Проезд от улицы Королева до улицы Мокроусова между доммо № 5 по улице Королева и парком «Южный».
С 07:00 9 мая запретят движение по следующим улицам:
- Проезд к зданию правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;
- Театральный проезд от проспекта Славы до улицы Победы;
- Свято-Троицкий бульвар (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;
- Свято-Троицкий бульвар (чётная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;
- Гражданский проспект от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;
- Улица Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской;
- Улица Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновской.
В воскресенье, 9 мая, с 21:45 до окончания фейерверка запретят движение автомобилей по следующим участкам:
- Проспект Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова;
- Улица Зареченская от улицы Железнодорожная до въезда на дворовую территорию ЖК «Париж»;
- Улица Купянская от улицы Ватутина до Михайловского шоссе;
- Проезд от улицы Королева до улицы Мокроусова между домом № 5 по улице Королева и парком «Южный».