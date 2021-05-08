Движение транспорта ограничат в центре Белгорода 9 мая

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В воскресенье, 9 мая, в Белгороде ограничат движение транспорта. Все из-за мероприятия в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 23:00 8 мая в городе ограничат остановку и стоянку на следующих участках:

Подъезд к зданию регионального правительства от улицы Попова до Театрального проезда;

Театральный проезд от проспекта Славы до улицы Победы;

Свято-Троицкий бульвар (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;

Свято-Троицкий бульвар (чётная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;

Гражданский проспект от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;

Улица Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской;

Улица Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновской;

Проспект Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова;

Улица Зареченская от улицы Железнодорожная до въезда на дворовую территорию ЖК «Париж»;

Улица Купянская от улицы Ватутина до Михайловского шоссе;

Проезд от улицы Королева до улицы Мокроусова между доммо № 5 по улице Королева и парком «Южный».

С 07:00 9 мая запретят движение по следующим улицам:

Проезд к зданию правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;

Театральный проезд от проспекта Славы до улицы Победы;

Свято-Троицкий бульвар (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;

Свято-Троицкий бульвар (чётная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;

Гражданский проспект от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;

Улица Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской;

Улица Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновской.

В воскресенье, 9 мая, с 21:45 до окончания фейерверка запретят движение автомобилей по следующим участкам: