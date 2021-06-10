Движение по Касимовскому шоссе снова закроют на ночь

- Advertisement -

Рязанцев предупредили о ночном перекрытии движения по Касимовскому шоссе. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Движение перекрывали с 23.30 до 05.00 с 9 на 10 июня. Закрытие движения ожидается и в ночь с 10 на 11 июня. Речь идёт об участке от улицы Тимуровцев до перекрёстка с улицей Советской армии.

В мэрии отметили, что причина закрытия – проведение дорожно-строительных работ. На месте по ночам устанавливают предупреждающие знаки.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.