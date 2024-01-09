Движение Первых проведёт в Рязани областной турнир по мини-футболу

20 января Движение Первых в крытом футбольном манеже в Рязани проведёт областной турнир по мини-футболу «Семейная команда».

Принять участие в турнире могут семьи из первичных отделений Движения Первых. Нужно собрать команду из 10 человек, в составе могут быть представители разных семей (как минимум, 2 человека от каждой). Капитану команды необходимо до 15 января коллективную заявку на почту r62@pervye.ru. Найти форму заявки, а также ознакомиться с положением, можно в официальной группе Движения в Рязанской области https://vk.com/mypervie62.

Команда-победитель станет обладателем кубка Движения Первых Рязанской области.

Турнир направлен на укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей и молодёжи, членов их семей в занятия физической культурой и спортом.

Мероприятие проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Рязанской области.