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Транспорт и дороги

Движение на площади Попова закрыли до 29 апреля

Анастасия Мериакри

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе закрыто движение транспорта на проезжей части вблизи дома № 24а по улице Фирсова в период с 08:00 24 апреля до 00:00 29 апреля 2025. Об этом сообщает МУП «РМПТС» ВКонтакте.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок.

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Жителей просим соблюдать меры безопасности вблизи зоны проведения ремонтных работ.

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