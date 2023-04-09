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Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Две жительницы Рязанской области за сутки перевели мошенникам более 1,6 млн рублей

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Изображение от Freepik

Телефонные аферисты за сутки лишили двух жительниц Рязанской области более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Подробности привели в региональном главке МВД.

В правоохранительные органы обратились жительницы Ряжска и Рязанского района, которые поддались психологическим приёмам телефонных мошенников и потеряли в общей сложности 1 миллион 624 тысячи рублей.

В отделе МВД по Рязанскому району 51-летняя женщина рассказала, что звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что кто-то по доверенности от её имени пытается оформить кредит на крупную сумму. Злоумышленник убедил заявительницу оформить несколько кредитов и перевести заёмные средства со всеми накоплениями на «безопасный счёт», чтобы предотвратить несанкционированные операции. Под диктовку афериста женщина перечислила 1 миллион 270 тысяч рублей на указанные счета.

После многократных неудачных попыток дозвониться до «правоохранителя» после выполнения операций женщина поняла, что стала жертвой обмана, и заявила в полицию.

47-летняя жительница Ряжска потеряла 354 тысячи рублей при схожих обстоятельствах. В её случае звонивший представился специалистом банка.

Следователи возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.

В Управлении МВД по Рязанской области напоминают, что звонки под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита или незаконного списания средств являются стандартной уловкой аферистов. В таких случаях нужно немедленно прекратить разговор.

Узнать все подробности о возможных проблемах со счётом можно по номеру горячей линии банка, который указан на обороте банковской карты.

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