Понедельник, 9 декабря, 2024
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Две стюардессы из Калининграда погибли под колёсами поезда в Москве

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Алексей Самохин

Трагедия на платформе Нагатинская Павелецкого направления в Москве потрясла многих. В воскресенье утром две молодые девушки погибли под колесами поезда, не успев забраться на платформу, пишет «Московский комсомолец».

Девушки шли вдоль железнодорожных путей. Увидев приближающийся поезд, они попытались взобраться на платформу, но та оказалась слишком высокой. Маневр завершить не удалось — состав настиг их, и удар оказался смертельным. По словам очевидцев, всё произошло практически мгновенно.

Погибшие — две подруги из Калининграда, 20 и 21 года. Летом они переехали в Москву, сначала зарабатывали на жизнь продажей одежды, а позже нашли работу стюардессами в одной из авиакомпаний. Девушки жили вместе. Их досуг, судя по видео в соцсетях, часто был связан с посещением ночных клубов. Так было и в ночь перед трагедией.

СМИ предполагают, что стюардессы могли направляться в аэропорт Домодедово на работу. Есть версия, что они пытались пройти на станцию без билета.

Следственный комитет проводит проверку.

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