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Понедельник, 23 августа, 2021
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Две рязанские школы могут построить по концессионному соглашению

Елена Лобанова
Две рязанские школы могут построить по концессионному соглашению

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Две рязанские школы в Семчино и Мервино могут построить по концессионному соглашению. Об этом стало известно на заседании Рязанской городской думы в понедельник, 23 августа. 

Администрация Рязани подготовила документы для участия в конкурсе на субсидии из федерального бюджета, а депутаты поддержали это решение. В случае выигрыша концессионер ООО «ПроШкола» построит две школы в Семчино и Мервино на 1100 мест.

При этом мэр Рязани Елена Сорокина подчеркнула, что как только школа начнёт эксплуатироваться, она в тот же момент станет муниципальной собственностью.

Образовательный процесс там будет осуществляться точно также, как и в любом другом учреждении. Концессионер будет эксплуатировать материально-техническую базу на протяжении 10 лет. На практике это выглядит так: он будет оплачивать коммунальные расходы, налоги, которые мы будем ему возвращать, — пояснила глава администрации. 

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