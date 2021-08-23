Две рязанские школы могут построить по концессионному соглашению

Две рязанские школы в Семчино и Мервино могут построить по концессионному соглашению. Об этом стало известно на заседании Рязанской городской думы в понедельник, 23 августа.

Администрация Рязани подготовила документы для участия в конкурсе на субсидии из федерального бюджета, а депутаты поддержали это решение. В случае выигрыша концессионер ООО «ПроШкола» построит две школы в Семчино и Мервино на 1100 мест.

При этом мэр Рязани Елена Сорокина подчеркнула, что как только школа начнёт эксплуатироваться, она в тот же момент станет муниципальной собственностью.