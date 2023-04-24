Два завозных случая кори у детей зафиксировали в Рязанской области

На территории Касимовского района, по данным на 17 апреля, зарегистрировано два завозных случая кори у детей, которые постоянно проживают в Москве.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области оценивает ситуацию по кори в регионе как стабильную. Об этом сообщили РИА «МедиаРязань» в ведомстве.

Организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге. Прививками от кори охвачены 97–98% населения региона, иммунная прослойка к кори составляет 99,6%.

С 30 марта организована подчищающая иммунизация. В план включили свыше 2 тысяч человек — детей, взрослых, мигрантов. На текущий период план выполнен на 12%.

«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по кори в России на территории сопредельных областей риски завоза кори в наш регион сохраняются», — отметили в Роспотребнадзоре.