Два участка рязанских дорог переданы в региональную собственность

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Во вторник, 6 июля, на внеочередном заседании Рязанской гордумы депутаты приняли решение передать 2 участка дорог из муниципальной в региональную собственность.

Речь идёт об участке Московского шоссе (от автодороги М-5 «Урал» до улицы Коломенской) протяжённостью 1385 метров, о дороге по проезду Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги) протяжённостью 2037 метров.

Участки — продолжение Северной окружной дороги, переданной региону, обеспечивают транзитный проезд на федеральную трассу М-5 «Урал».