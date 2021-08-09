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Понедельник, 9 августа, 2021
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Два стаффорда загрызли дворнягу на улице Мервинской в Рязани

Елена Лобанова
Два стаффорда загрызли дворнягу на улице Мервинской в Рязани
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В субботу, 7 августа, два стаффорда загрызли дворнягу на улице Мервинской в Рязани. Об этом на своей странице рассказала пострадавшая женщина. 

По ее словам, бойцовские собаки появились вместе с новыми соседями полтора года назад. Как отметила рязанка, хозяева животных не работают и часто пьют. Вместо выгула и воспитания муж с женой просто выпускают собак на свободный выгул. 

— Стаффорды бегают по улице и ищут себе жертву. В прошлом месяце загрызли кошку. Иногда они и на людей кидались, — рассказала Анжелика Денисова. 

По ее словам, в прошлом году стаффорды чуть не загрызли ее сына с собакой. В тот день во двор к рязанке забежали соседские питомцы и набросились на ягд-терьера. 

— Рядом был мой восьмилетний сын. Он поднял собаку на руки, а стаффы кинулись и на ребенка. Они выдрали кобеля из рук сына. В это время подбежал муж с лопатой и отогнал их. Сказать, что мой ребенок испугался — ничего не сказать. Наш яг был сильно покусан. Хозяин же сидел спокойно на крылечке, курил и наблюдал за происшедшим, — отметила женщина. 

Рязанка рассказала, что тогда даже написала заявление в полицию, но его не приняли из-за «отсутствия состава преступления». 

В субботу, 7 августа, стаффорды ворвались во двор к матери Денисовой. Собаки набросились на дворнягу, что держала женщина, и загрызли. По словам рязанки, хозяин стаффордов стоял и ухмылялся. 

По словам пострадавшей, они вновь вызвали полицию. Женщина пожаловалась, что из-за произошедшего ей страшно жить рядом с соседями.

Два стаффорда загрызли дворнягу на улице Мервинской в Рязани
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