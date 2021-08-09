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В субботу, 7 августа, два стаффорда загрызли дворнягу на улице Мервинской в Рязани. Об этом на своей странице рассказала пострадавшая женщина.

По ее словам, бойцовские собаки появились вместе с новыми соседями полтора года назад. Как отметила рязанка, хозяева животных не работают и часто пьют. Вместо выгула и воспитания муж с женой просто выпускают собак на свободный выгул.

— Стаффорды бегают по улице и ищут себе жертву. В прошлом месяце загрызли кошку. Иногда они и на людей кидались, — рассказала Анжелика Денисова.

По ее словам, в прошлом году стаффорды чуть не загрызли ее сына с собакой. В тот день во двор к рязанке забежали соседские питомцы и набросились на ягд-терьера.

— Рядом был мой восьмилетний сын. Он поднял собаку на руки, а стаффы кинулись и на ребенка. Они выдрали кобеля из рук сына. В это время подбежал муж с лопатой и отогнал их. Сказать, что мой ребенок испугался — ничего не сказать. Наш яг был сильно покусан. Хозяин же сидел спокойно на крылечке, курил и наблюдал за происшедшим, — отметила женщина.

Рязанка рассказала, что тогда даже написала заявление в полицию, но его не приняли из-за «отсутствия состава преступления».

В субботу, 7 августа, стаффорды ворвались во двор к матери Денисовой. Собаки набросились на дворнягу, что держала женщина, и загрызли. По словам рязанки, хозяин стаффордов стоял и ухмылялся.

По словам пострадавшей, они вновь вызвали полицию. Женщина пожаловалась, что из-за произошедшего ей страшно жить рядом с соседями.