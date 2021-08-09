В субботу, 7 августа, два стаффорда загрызли дворнягу на улице Мервинской в Рязани. Об этом на своей странице рассказала пострадавшая женщина.
По ее словам, бойцовские собаки появились вместе с новыми соседями полтора года назад. Как отметила рязанка, хозяева животных не работают и часто пьют. Вместо выгула и воспитания муж с женой просто выпускают собак на свободный выгул.
По ее словам, в прошлом году стаффорды чуть не загрызли ее сына с собакой. В тот день во двор к рязанке забежали соседские питомцы и набросились на ягд-терьера.
Рязанка рассказала, что тогда даже написала заявление в полицию, но его не приняли из-за «отсутствия состава преступления».
В субботу, 7 августа, стаффорды ворвались во двор к матери Денисовой. Собаки набросились на дворнягу, что держала женщина, и загрызли. По словам рязанки, хозяин стаффордов стоял и ухмылялся.
По словам пострадавшей, они вновь вызвали полицию. Женщина пожаловалась, что из-за произошедшего ей страшно жить рядом с соседями.