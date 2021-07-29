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Четверг, 29 июля, 2021
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Два перекрестка на улице Полетаева закроют на несколько дней

Елена Лобанова
Два перекрестка на улице Полетаева закроют на несколько дней
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С 29 июля в Рязани закроют для движения два перекрестка на улице Полетаева. Все из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, перекресток улиц Полетаева и Чернышевского закроют с 15:00 29 июля до 23:00 2 августа. Движение по перекрестку Полетаева — Гоголя ограничат с 10:00 3 августа до 23:00 8 августа.

Место проведения работ будет огорожено. Здесь установят предупреждающие знаки.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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