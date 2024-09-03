Два новых поезда отправились из Рязани в столицу

Два новых пригородных электропоезда отправились в первый рейс. Об этом на своей странице пишет губернатор Рязанской области Павел Малков.

Электропоезда ЭП2Д будут курсировать по маршруту «Рязань – Москва». Составы ЦППК произведены в России, современные и безопасные. Часть комплектующих сделана в Рязанской области. Губернатор отметил, что регион стал третьим, где появились такие пригородные поезда.

В вагонах установлены эргономичные кресла, порты для подзарядки гаджетов, система микроклимата с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдение. Можно перевозить велосипеды – есть специальные крепления, но для этого потребуется специальный билет. Состав адаптирован для маломобильных граждан, оборудован биотуалетами и специальными сходами на низкие платформы на участке Голутвин – Рязань.

— Вместе с РЖД и ЦППК продолжим развивать транспортное сообщение в Рязанской области. ЦППК планомерно привела в порядок электрички, на состояние которых раньше обращали внимание рязанцы. Сегодня мы увидели два новых поезда, до конца года на маршрут «Рязань – Москва» выйдут ещё два новых состава. А со следующего года прорабатываем обновление подвижного состава «Экспресса», — пишет Павел Малков.

Ранее рязанцы публиковали в соцсетях фотографии новых поездов.

