Два новых поезда отправились из Рязани в столицу

Два новых пригородных электропоезда отправились в первый рейс. Об этом на своей странице пишет губернатор Рязанской области Павел Малков.
Электропоезда ЭП2Д будут курсировать по маршруту «Рязань – Москва». Составы ЦППК произведены в России, современные и безопасные. Часть комплектующих сделана в Рязанской области. Губернатор отметил, что регион стал третьим, где появились такие пригородные поезда.
В вагонах установлены эргономичные кресла, порты для подзарядки гаджетов, система микроклимата с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдение. Можно перевозить велосипеды – есть специальные крепления, но для этого потребуется специальный билет. Состав адаптирован для маломобильных граждан, оборудован биотуалетами и специальными сходами на низкие платформы на участке Голутвин – Рязань.
Ранее рязанцы публиковали в соцсетях фотографии новых поездов.