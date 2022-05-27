Два младенца умерли от отравления неизвестным ядом в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края два годовалых младенца умерли от отравления неизвестным ядом, сообщает Telegram-канал «Shot».

Детей госпитализировали в больницу вечером 27 мая с признаками отравления ядом. Врачи в реанимации пытались спасти пациентов, но ближе к ночи они скончались.

Мать детей считает, что отравляющее вещество могло находиться на комбинезонах, которые она купила накануне. Из продуктов в день трагедии младенцы ели бананы и пили детский сок.

Полиция отправила на экспертизу все продукты из квартиры, одежду, постельное бельё.

Известно, что семья характеризуется как благополучная. Мать находится в декрете, отец работает вахтовиком. Никто из родителей не привлекался к ответственности за правонарушения.