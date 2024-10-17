Два легковых автомобиля столкнулись в Рязани на улице Нахимова

В Рязани на улице Нахимова 16 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария случилась примерно в 09:50 вблизи дома № 66. По предварительной информации, 35-летняя рязанка, управляя автомобилем «Шевроле Круз», столкнулась с автомобилем ВАЗ-21154, за рулем которого находился 19-летний житель Тульской области.

В результате оба водители пострадали. Они обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.