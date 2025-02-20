Два гран-при и первое место: рязанский ансамбль «Русские узоры» вернулся с блестящими результатами с фестиваля «Зимние забавы»

Образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» (Дворец детского творчества, г. Рязань) с 14 по 18 февраля 2025 года принимал участие в Российском конкурсе-фестивале «Зимние забавы» в городе Великий Устюг, организованном фестивальным движением «Дети России». На конкурс приехали участники из Архангельска, Вологды, Перми, Твери, Воркуты, Котласа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Королёва, Усть-Кубинска и Великого Устюга.

В состав жюри вошли известные деятели культуры:

Соколовская Татьяна Юрьевна — лауреат международных и всероссийских конкурсов, хормейстер музыкального театра г. Санкт-Петербург;

Черткова Евгения Андреевна — лауреат международных и всероссийских конкурсов, участница проектов «Новая волна» и «Голос»;

Вашарина Ирина Николаевна — хореограф-постановщик народного коллектива «Устюжаночка» г. Великий Устюг.

Жюри высоко оценило творчество рязанских участников. Ансамбль «Русские узоры» завоевал Гран-при в номинации «Народное пение». Среди солистов особо отличились участница ансамбля Козловцева Анастасия, ставшая обладательницей Гран-при, а также 10-летняя солистка Казанцева Мария, удостоенная звания Лауреата I степени.

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Несмотря на мороз, достигавший -23…-25 градусов, участники ансамбля посетили резиденцию Российского Деда Мороза, побывали в исторических музеях и приняли участие в мастер-классе по резьбе из бересты, который прошёл в Депозитарии. Также ребята поучаствовали в конкурсе Снегурочек, где Степченкова Варвара была удостоена диплома лучшей Снегурочки. Директор Дворца детского творчества Татьяна Евгеньевна Пыжонкова получила благодарственное письмо от организационного комитета фестиваля за содействие в развитии фестивального движения и вклад в развитие творчества детей.