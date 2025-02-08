Два фигуранта дела об убийстве рязанского предпринимателя погибли на СВО

Андрей Виноградов и Игорь Петров, осужденные за участие в убийстве бизнесмена Алексея Громова, погибли в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «КП-Рязань», ссылаясь на источники.

Андрей Виноградов признал вину в подстрекательстве и пособничестве, а также в незаконном приобретении оружия. По версии следствия, именно он уговорил знакомых совершить убийство ради денег. Приговор: 11 лет колонии.

Игорь Петров был признан виновным в пособничестве. Как установило следствие, он получил деньги для передачи исполнителям убийства. Приговор: 13 лет колонии.

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«Погибли и Петров, и Виноградов. Петров – практически во вторую вылазку уже…», – сообщил источник.

Роман Милюхин после участия в СВО вернулся израненным, с него сняли судимость. Самвел Хачатуров, непосредственный исполнитель убийства, продолжает отбывать 14-летний срок.

Александр Рогачев, обвиненный следствием в организации преступления, дважды оправдан судом присяжных.