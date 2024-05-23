Четверг, 23 мая, 2024

Два детских лагеря повреждены в Белгороде в результате атаки ВСУ

Автор: 7info

Опубликовано

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях утренней атаки ВСУ, которая произошла 23 мая.

Наша система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждены два детских лагеря. В одном из них пострадала хозяйственная постройка, во втором — поле на стадионе. Также возник пожар на площади 50 квадратных метров из-за возгорания сухой травы.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки средствами ПВО со стороны ВСУ выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы в трёх частных жилых домах в селе Таврово. На территории двух частных домов осколками повреждены крыши гаражей. Также повреждён один автомобиль. В посёлке Дубовое пробита крыша одного частного жилого дома.

Все оперативные службы находятся на местах происшествий. Информация о последствиях уточняется.

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