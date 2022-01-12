Два человека, включая сотрудника ДПС пострадали в ДТП на МКАД. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

В 6.20 на 80-м километре внешней стороны МКАД в процессе оформления дорожной аварии (без пострадавших) с участием автомобилей «Камаз» и «ГАЗель», на автомобиль ГИБДД, осуществляющий прикрытие места аварии, совершил наезд грузовик «Вольво», после чего произошло возгорание патрульного автомобиля и «ГАЗели».

В результате происшествия пострадали сотрудник Госавтоинспекции и водитель автомобиля «ГАЗель», предварительно травмы у них не тяжёлые (ушибы).

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По факту ДТП проводится проверка