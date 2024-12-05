Два человека травмированы в ДТП с грузовиками на трассе М-5 в Рязани

На дорогах Рязанской области за минувшие сутки зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, в области зафиксировано 33 ДТП, которые ограничились только материальным ущербом, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Крупное ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Рязани.

4 декабря около 21:13 в Рязани, на 196-м километре автодороги М-5 «Урал», произошло столкновение трёх автомобилей: ГАЗ-2834 под управлением 43-летнего жителя Пензы; ГАЗ-330202, за рулём которого находился 27-летний рязанец; грузового автомобиля Scania, которым управлял 41-летний житель Оренбургской области.

В результате аварии водитель автомобиля ГАЗ-330202 и его 20-летний пассажир получили травмы и обратились за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.

За сутки инспекторы ДПС выявили 294 нарушения ПДД, включая:

5 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (один из водителей повторно);

80 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей;

33 нарушения, допущенные водителями грузовиков.