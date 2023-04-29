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Суббота, 29 апреля, 2023

Два человека пострадали в ДТП в Клепиковском районе

Скриншот видео
Скриншот видео

В результате ДТП в Клепиковском районе пострадали 2 человека, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

29 апреля, в 10.15 на 440-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» столкнулись ВАЗ-21120, под управлением 59-летнего местного жителя, и БМВ 520, под управлением 34-летнего водителя из Касимовского района.

Водитель российского автомобиля и его 65-летний пассажир получили травмы, людям потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка.

Видео: vk.com/avtoclub62

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