Два человека пострадали в ДТП на улице Новой в Рязани

В результате столкновения двух легковых автомобилей на улице Новой в Рязани пострадали два человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

15 ноября в 14.00 у дома № 106/6 67-летний рязанец, управлявший «Ладой Гранта», не пропустил «Шевроле Кобальт» под управлением 35-летнего местного жителя.

Оба водителя получили травмы, их доставили в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку.

Фото последствий аварии опубликовала группа RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

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