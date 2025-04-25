Два человека пострадали в ДТП на трассе Рязань–Спасск

24 апреля около 20:40 на 10-м километре автодороги «Рязань–Спасск–Ижевское–Лакаш» в Рязанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, 18-летний житель Рязанского района, находясь за рулем автомобиля «Лада Калина», допустил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Outlander», которым управляла 60-летняя местная жительница.

В результате аварии пострадали два человека: 17-летний пассажир «Лады Калины», житель поселка Мурмино, и водитель «Mitsubishi Outlander». Оба обратились за медицинской помощью.

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Обстоятельства происшествия выясняются. По факту ДТП проводится проверка.