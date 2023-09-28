Четверг, 28 сентября, 2023
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Два человека погибли в огненном ДТП на трассе

7info
Фото: t.me/bash_gibdd

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с погибшими в Бирском районе, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Массовая авария произошла вечером 27 сентября на 77-м километре автодороги Уфа — Янаул. Столкнулись две легковушки и грузовик.

Момент аварии попал на регистратор грузовика. На записи видно, что 22-летний водитель «Лады Веста», пытаясь уйти от столкновения со встречным автомобилем ВАЗ-2114, съезжает на обочину. «Ладу» отбрасывает под встречный МАН, затем легковушка сталкивается с попутным «Киа Спортейдж».

После удара «Лада» загорелась, водитель и 22-летний пассажир погибли на месте. 53-летний водитель «Киа» доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разбирательство.

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