Два человека погибли в огненном ДТП на трассе

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с погибшими в Бирском районе, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Массовая авария произошла вечером 27 сентября на 77-м километре автодороги Уфа — Янаул. Столкнулись две легковушки и грузовик.

Момент аварии попал на регистратор грузовика. На записи видно, что 22-летний водитель «Лады Веста», пытаясь уйти от столкновения со встречным автомобилем ВАЗ-2114, съезжает на обочину. «Ладу» отбрасывает под встречный МАН, затем легковушка сталкивается с попутным «Киа Спортейдж».

После удара «Лада» загорелась, водитель и 22-летний пассажир погибли на месте. 53-летний водитель «Киа» доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разбирательство.