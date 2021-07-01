Два человека погибли после столкновения легковушки с двумя грузовиками в Липецкой области

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В среду, 30 июня, в Липецкой области легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло около 13:30 на автодороге «Новая Жизнь» — примыкание к трассе «Орел-Тамбов». По предварительной информации, 25-летний водитель на Chevrolet врезался в грузовик Renault под управлением 47-летнего мужчины.

От удара легковушку отбросило на КамАЗ под управлением 46-летнего водителя.

— В аварии погибли водитель и 43-летняя пассажирка. Они получили травмы, не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

По данным УМВД, причиной аварии стал выезд на встречную полосу там, где это запрещено.