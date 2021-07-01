Два человека погибли после столкновения легковушки с двумя грузовиками в Липецкой области

В среду, 30 июня, в Липецкой области легковушка столкнулась с двумя грузовиками. В результате погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Все произошло около 13:30 на автодороге «Новая Жизнь» — примыкание к трассе «Орел-Тамбов». По предварительной информации, 25-летний водитель на Chevrolet врезался в грузовик Renault под управлением 47-летнего мужчины.
От удара легковушку отбросило на КамАЗ под управлением 46-летнего водителя.
По данным УМВД, причиной аварии стал выезд на встречную полосу там, где это запрещено.