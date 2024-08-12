Два человека погибли на пожарах в Рязанской области на прошлой неделе

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России рассказала о пожарах, которые произошли в регионе на прошлй неделе.

Трагедия произошла в селе Лучинск Старожиловского района. Здесь на пожаре погибли женщина 1974 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Пожар случился в субботу, 10 августа, в многоквартирном жилом доме на улице Полевой.

7 августа пожар произошел в многоэтажном доме на улице Горького города Рязани. Здесь удалось спасти 5 человек, двое из которых – дети. Также на прошлой неделе в Рязанской области ликвидировали 37 пожаров. Из них 18 — техногенные, 19 — горение травы и мусора.



Огнем уничтожено и повреждено 18 строений и 1 единица техники.