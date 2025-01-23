Два человека госпитализированы после ночного пожара в Рязани

После ночного пожара в Рязани в больницу попали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о задымлении в многоквартирном жилом доме на Касимовском шоссе поступило 22 января в 22:33. На место происшествия выезжали 3 единицы спецтехники, 11 человек.

В 23:07 пожар локализован на площади 5 квадратных метров, через минуту потушен.

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Госпитализированы с места происшествия мужчина 1949 года рождения и женщина 1951 года рождения.

По словам очевидцев, запах гари чувствовался у дома № 42 на Касимовском шоссе. На месте кроме пожарных замечены скорая помощь и полиция. С улицы очага возгорания видно не было.