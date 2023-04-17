Два большегруза столкнулись в Шацком районе Рязанской области

В Шацком районе столкнулись две фуры. Подробности ДТП приводит издательство «Пресса».

Всё случилось около 7 часов утра 16 апреля на трассе М5 Урал. В селе Чёрная Слобода столкнулись грузовики MAN и DAF.

В Шацкой полиции отметили, что фуры перевозили грузы из Самары в Москву. Водители обеих машин оказались иностранцами. Предварительно, один из водителей не рассчитал боковой интервал. Обе фуры получили механические повреждения.

Причины и ущерб ДТП устанавливаются.