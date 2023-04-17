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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Два большегруза столкнулись в Шацком районе Рязанской области

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Источник: Издательство "Пресса"

В Шацком районе столкнулись две фуры. Подробности ДТП приводит издательство «Пресса».

Всё случилось около 7 часов утра 16 апреля на трассе М5 Урал. В селе Чёрная Слобода столкнулись грузовики MAN и DAF.

В Шацкой полиции отметили, что фуры перевозили грузы из Самары в Москву. Водители обеих машин оказались иностранцами. Предварительно, один из водителей не рассчитал боковой интервал. Обе фуры получили механические повреждения.

Причины и ущерб ДТП устанавливаются.

Два большегруза столкнулись в Шацком районе Рязанской области

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