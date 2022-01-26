Дума приняла решение, ускоряющее расселение рязанцев из аварийного жилья

Депутаты Рязанской областной Думы в среду, 26 января, утвердили дополнительное соглашение к Договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Документ был разработан во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина об обеспечении ускоренного переселения граждан из аварийного жилья. Речь в нем идет о досрочном завершении региональной адресной программы, по которой расселяются аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года.

Таким образом, граждане смогут переехать в новые квартиры на год раньше, чем было запланировано.