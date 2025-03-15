Дуэт HammAli & Navai распался

Дуэт HammAli & Navai прекращает свое существование, сообщает «Пятый канал».

Предстоящий концертный тур станет для артистов последним.

Концертный директор группы Рауф Гасанов заявил, что участники дуэта начнут сольную карьеру. Этой информацией он поделился в соцсетях.

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«Уходит эпоха. Дальше у каждого свой сольный путь. Я хочу пожелать каждому из моих Братьев удачи», — написал Гасанов.

До распада HammAli & Navai дадут еще несколько концертов — в Москве и Санкт-Петербурге в конце мая. Однако их директор уже подвел итоги девятилетнего сотрудничества.

«Я благодарен каждому из них за этот путь, за эту дружбу, за эту работу. HammAli & Navai — всегда в сердце. Мою боль никто не поймет, но это жизнь, и мы должны идти дальше», — заключил он.

Несмотря на печальные новости, поклонники дуэта сохраняют надежду. В 2021 году Александр Громов (HammAli) и Наваи Бакиров уже объявляли о прекращении сотрудничества, но вскоре продолжили совместную работу и выпустили несколько альбомов.