Духовник певицы МакSим прокомментировал её тяжёлое состояние

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Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука в эфире телеканала «Спас» высказался о тяжёлом состоянии певицы МакSим. Артистке он приходится духовником, она часто бывала в обители и даже проходила обучение на кафедре теологии Рязанского госуниверситета, которую возглавляет отец Лука.

По словам священника, в последний раз с Мариной Абросимовой они виделись на страстной седмице. Тогда она приезжала в монастырь на богослужение. В это время МакSим плотно занималась открытием собственной школы вокала.

Сейчас не хочется говорить об исходе. Мы пользуемся минутой общения для соборной молитвы о её возвращении к жизни, — сказал Лука, общаясь с ведущими.

Исцеление певицы священник назвал чудом.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали в одну из столичных клиник. Тест на COVID-19 не подтвердил наличие вируса, однако артистке поставили диагноз пневмония. Сейчас она находится в медикаментозной коме с сильным поражением лёгких.