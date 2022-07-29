Друг раскрыл жуткие подробности отношений мигранта и подростка из Новосибирска

Знакомый Константин Ушаков рассказал подробности отношений 27-летнего Хушнуда Хамроева и его 17-летней возлюбленной, которую накануне нашли убитой в Новосибирске, пишет КП.

По его словам, сначала друзья никаких странностей за парочкой не наблюдали.

«Никто не обращал внимания, что такому персонажу, как Хушнуд, уже 25 лет, а ей тогда было всего 15», – пояснил парень.

Недавно девушке исполнилось 17 лет и чем дальше заходили ее отношения с мужчиной, тем больше переживали ее друзья. Вскоре он начал избивать вторую половинку.

Приятель заявил, что предлагал девушке разные варианты: расстаться, написать заявление, сделать хоть что-нибудь. В СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность», считая, что полицейские сделали недостаточно.

Собеседник утверждает, что около месяца назад Хамроев начал употреблять наркотики, уточнив, что тот «сидел на мефедроне и солях»

Преступник признался, что убил девушку и заявил, что был пьян, а за нож схватился из-за ревности. Он нанес своей жертве 15 ножевых ранений прямо на улице. Мужчине грозит пожизненный срок.