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Дрон спас утопающего в Анапе

Беспилотник спас тонущего мужчину на Черноморском побережье в Анапе, об этом сообщили в Telegram-канале мэрии города-курорта.

«На Центральном пляже далеко за пределами разрешенной зоны купания системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал сигналы о помощи. Получив оповещение, дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник», — говорится в сообщении.

Дрон сбросил мужчине, у которого свело ногу, спасжилет и остался в воздухе. Он стал ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения. Пострадавшему вовремя оказали всю необходимую помощь, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавляют в мэрии.

В администрации города рассказали, что проект Анаспас с современными вышками и беспилотниками начал работать в Анапе в 2021 году и это уже второе спасение утопающего с момента его запуска.

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