Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин рассказал, что помогло ему выжить

Турист Михаил Пичугин, два месяца дрейфовавший в Охотском море, рассказал РИА Новости, что помогло ему выжить.
Путешественник уверен, что ему удалось спасись с Божьей помощью.
Мужчина уточнил, что его брат и племянник умерли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов.
По данным пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, компания выдвинулась в Охотское море на лодке катамаранного типа «Байкат 470» в начале августа. Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки.