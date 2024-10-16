Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин рассказал, что помогло ему выжить

Турист Михаил Пичугин, два месяца дрейфовавший в Охотском море, рассказал РИА Новости , что помогло ему выжить.

Путешественник уверен, что ему удалось спасись с Божьей помощью.

«Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», – заявил Пичугин.

Мужчина уточнил, что его брат и племянник умерли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов.

По данным пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, компания выдвинулась в Охотское море на лодке катамаранного типа «Байкат 470» в начале августа. Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки.