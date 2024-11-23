Драму «Выше ноги от земли» показали в рамках фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной»

20 ноября – четвёртый день фестиваля «Свидания на Театральной» Рязанского театра драмы и пятое свидание. На сей раз инсценированное Новгородским академическим театром драмы имени Ф.М. Достоевского и основанное на одноименном романе Михаила Турбина. Снова говорим о любви, увы, несчастной, но зато способной преодолеть даже смерть.

Ядром истории, разворачивающейся в антураже провинциального российского городка с его неказистыми больницами, разрисованными заборами и одинокими фонарями, является личная трагедия молодого врача. Потеряв жену и сына, подробности чего мы узнаем только ближе к концу спектакля, главный герой Илья находит знакомые черты во внешности поступившего в реанимацию мальчика, происхождение которого туманно и загадочно. Движимый то ли чувством справедливости, то ли навязчивой идеей, то ли прогрессирующим помешательством, врач начинает собственное расследование и погружается в таинственный, даже немного психоделичный мир, где смешалось всё: религия и язычество, алкоголь и лекарства, личные трагедии и травмы, благие стремления, пороки и, наконец, распад личности. Ведущий, впрочем, к освобождению. Или не совсем?

Словом, «Выше ноги от земли», являясь историей о любви, как выразился сам режиссёр театра-гостя перед началом постановки, «космической», по своему завершению оставляет зрителя в замешательстве, заставляя гадать, можно ли считать конец хэппи-эндом. Что доказывает, насколько спектакли фестиваля «Свидания на Театральной» разнообразны и многогранны по своей сути.